Против планировавшего поджечь школу подростка возбудили уголовное дело

Против подростка, разбившего окно в курской школе и пытавшегося устроить поджог, возбудили уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по региону.

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Сейчас следователи проводят осмотр места и устанавливают обстоятельства происшествия.

Утром 10 января в здание школы № 54 Курска ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Школьник разбил окно в коридоре, стекло входной двери и выскочил на улицу. Убегая, он бросил при входе сумку, в которой находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут.

Полиция задержала подростка в 4 км, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», сейчас с ним работают специалисты, пишет Хинштейн.

По предварительной информации, у юноши были сложные отношения с ученицей школы, в поле зрения психологов и полиции он не попадал.

Росгвардия, УМВД и ГУМЧС проверят обеспечение безопасности всех школ, анонсировал врио главы региона. Кроме того, будет проведена проверка работы частной охранной организации ООО «ЧОП «Содействие», которая охраняет школу № 54.