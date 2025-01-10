Против планировавшего поджечь школу подростка возбудили уголовное дело
Против подростка, разбившего окно в курской школе и пытавшегося устроить поджог, возбудили уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по региону.
Сейчас следователи проводят осмотр места и устанавливают обстоятельства происшествия.
Утром 10 января в здание школы № 54 Курска ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Школьник разбил окно в коридоре, стекло входной двери и выскочил на улицу. Убегая, он бросил при входе сумку, в которой находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут.
Полиция задержала подростка в 4 км, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», сейчас с ним работают специалисты, пишет Хинштейн.
По предварительной информации, у юноши были сложные отношения с ученицей школы, в поле зрения психологов и полиции он не попадал.
Росгвардия, УМВД и ГУМЧС проверят обеспечение безопасности всех школ, анонсировал врио главы региона. Кроме того, будет проведена проверка работы частной охранной организации ООО «ЧОП «Содействие», которая охраняет школу № 54.
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов