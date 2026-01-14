 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Театр назвал место прощания с Игорем Золотовицким

Прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени А.П. Чехова
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Прощание с актером Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени А.П. Чехова. Об этом сообщил сам театр.

Церемония пройдет «на сцене, которой он служил более сорока лет», сообщил театр.

Самые известные роли Игоря Золотовицкого в кино. Видео
Общество

«Художественный театр разделяет горе семьи и близких Игоря Яковлевича и приносит соболезнования всем, кто его знал и любил», — заявили в МХТ имени А.П. Чехова.

Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице. Ему было 64 года.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий смерть актер театр
