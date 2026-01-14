Театр назвал место прощания с Игорем Золотовицким
Прощание с актером Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени А.П. Чехова. Об этом сообщил сам театр.
Церемония пройдет «на сцене, которой он служил более сорока лет», сообщил театр.
«Художественный театр разделяет горе семьи и близких Игоря Яковлевича и приносит соболезнования всем, кто его знал и любил», — заявили в МХТ имени А.П. Чехова.
Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице. Ему было 64 года.
