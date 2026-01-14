 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Гришковец рассказал, как Золотовицкий играл на сцене, несмотря на болезнь

Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий (Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости)

Заслуженный артист России и актер Игорь Золотовицкий, несмотря на болезнь, в последнее время находил в себе силы выходить на сцену. Об этом РБК рассказал режиссер и музыкант Евгений Гришковец.

«Мы общались в середине декабря. Он уже был болен и очень слаб, но все равно находил в себе силы выходить к зрителю, играть спектакли, жить театром. Держался мужественно. Строил планы. Говорил о будущем», — рассказал он.

По словам Гришковца, смерть Золотовицкого — это «страшное горе для театра». «Он был по-настоящему глубоким театралом, человеком сцены не по профессии, а по сути. Осознание того, что его больше нет, приходит тяжело. Это огромная потеря — и человеческая, и профессиональная. Светлая память», — рассказал он.

Евгений Гришковец и Игорь Золотовицкий ставили вместе спектакль «По По». Золотовицкий также играл в спектаклях Гришковца «Осада» и «Дом».

Заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

