Самые известные роли Игоря Золотовицкого в кино. Видео
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался утром 14 января на 65-м году жизни. По данным ТАСС, у него было онкологическое заболевание.
Золотовицкий был ректором Школы-студии МХАТ, активно играл в театре и снимался в кино. РБК вспоминает самые яркие киновоплощения артиста на экране.
