Общество⁠,
0

Самые известные роли Игоря Золотовицкого в кино. Видео

Видео с самыми известными ролями Игоря Золотовицкого

Самые известные роли Игоря Золотовицкого в кино. Видео
Video

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался утром 14 января на 65-м году жизни. По данным ТАСС, у него было онкологическое заболевание.

Золотовицкий был ректором Школы-студии МХАТ, активно играл в театре и снимался в кино. РБК вспоминает самые яркие киновоплощения артиста на экране.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

Материалы по теме
Умерла Вера Алентова
Общество
Умер казахстанский актер Мурат Бисембин
Общество
Умер сыгравший в «Докторе Живаго» актер Андрей Хорошев
Общество
