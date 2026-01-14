Самые известные роли Игоря Золотовицкого в кино. Видео

Video

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался утром 14 января на 65-м году жизни. По данным ТАСС, у него было онкологическое заболевание.

Золотовицкий был ректором Школы-студии МХАТ, активно играл в театре и снимался в кино. РБК вспоминает самые яркие киновоплощения артиста на экране.