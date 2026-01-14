Стало известно время смерти Игоря Золотовицкого

Игорь Золотовицкий (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в 9:30 14 января в больнице. Об этом РБК сообщили в Школе-студии МХАТ.

«Сегодня в 9:30 скончался в больнице Игорь Яковлевич», — рассказал источник.

Золотовицкому было 64 года. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, у актера было онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте. Окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году, начал преподавать там же в конце 1980-х, а в 2013-м занял пост ректора. С ноября 2016 по декабрь 2018 года был заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

После окончания обучения был принят в труппу МХТ. Там исполнял роли в спектаклях «Изображая жертву», «Осада», «Мастер и Маргарита», «Чайка», «Три толстяка» и др. Также играл в постановках театра Et cetera, Московского театра Олега Табакова, «Школы современной пьесы» и «Квартета И».

На счету актера более 90 ролей в кино. Среди работ — фильмы «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.