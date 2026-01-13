Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко

Юлия Тимошенко (Фото: Виталий Залесский/ТАСС)

Руководитель одной из депутатских фракций Верховной рады подозревается в подкупе депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сейчас проводятся обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, пишут «Украинская правда» и «Страна». По версии «Страны», именно Тимошенко может являться подозреваемой по делу.

Один из источников украинского издания «Обозреватель», однако, утверждает, что подозревают лидера «Слуги народа» Давида Арахамию.

Информацию о «Батькивщине» подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги», — написал он в телеграм-канале.

Гончаренко — депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов с ноября 2014 года от партии «Европейская солидарность» (в момент его избрания называлась «Блок Петра Порошенко»), которую возглавляет экс-президент Украины. В 2005–2014 годах состоял в «Партии регионов» Виктора Януковича.

В руководство партии также входит первый заместитель председателя Иван Кириленко.

Другой источник «Обозревателя» заявил, что Тимошенко вручили подозрение по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

