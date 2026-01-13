 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Виталий Залесский/ТАСС)

Руководитель одной из депутатских фракций Верховной рады подозревается в подкупе депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сейчас проводятся обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, пишут «Украинская правда» и «Страна». По версии «Страны», именно Тимошенко может являться подозреваемой по делу.

Один из источников украинского издания «Обозреватель», однако, утверждает, что подозревают лидера «Слуги народа» Давида Арахамию. 

Информацию о «Батькивщине» подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Это Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги», — написал он в телеграм-канале.

Гончаренко — депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов с ноября 2014 года от партии «Европейская солидарность» (в момент его избрания называлась «Блок Петра Порошенко»), которую возглавляет экс-президент Украины. В 2005–2014 годах состоял в «Партии регионов» Виктора Януковича.

В руководство партии также входит первый заместитель председателя Иван Кириленко.

Партия Тимошенко поддержала требование отставки правительства Украины
Политика
Юлия Тимошенко

Другой источник «Обозревателя» заявил, что Тимошенко вручили подозрение по делу нардепа от «Слуги народа» Юрия киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Материал дополняется

