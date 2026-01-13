Посольство России в Таиланде напомнило о необходимости страховок
Посольство России в Таиланде обратило внимание российских туристов на необходимость оформления расширенной медицинской страховки перед поездкой в страну с покрытием не менее $100 тыс. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале посольства.
Наличие действующего полиса позволяет оперативно получить медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию и экстренную эвакуацию, а также снизить финансовые риски в непредвиденных ситуациях. Туристам рекомендуется оформлять страховку на весь срок пребывания, проверять покрытие активных видов отдыха и всегда иметь при себе контактные данные страховой компании.
Такое заявление было опубликовано на фоне инцидентов с участием российских граждан, повлекших травмы и гибель людей. 11 января около 9 утра при следовании от Пхукета к островам Пхи-Пхи скоростной катер, перевозивший туристов, столкнулся с рыболовецким судном. На борту катера находились 33 гражданина Российской Федерации, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. В результате происшествия погибла россиянка 2008 года рождения, еще 23 россиянина получили травмы и были госпитализированы. Полиция провинций Пхукет и Краби проводит расследование.
