 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Посольство России в Таиланде напомнило о необходимости страховок

Посольство России в Таиланде рекомендовало оформлять страховку на $100 тыс.

Посольство России в Таиланде обратило внимание российских туристов на необходимость оформления расширенной медицинской страховки перед поездкой в страну с покрытием не менее $100 тыс. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале посольства.

Наличие действующего полиса позволяет оперативно получить медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию и экстренную эвакуацию, а также снизить финансовые риски в непредвиденных ситуациях. Туристам рекомендуется оформлять страховку на весь срок пребывания, проверять покрытие активных видов отдыха и всегда иметь при себе контактные данные страховой компании.

Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде
Общество

Такое заявление было опубликовано на фоне инцидентов с участием российских граждан, повлекших травмы и гибель людей. 11 января около 9 утра при следовании от Пхукета к островам Пхи-Пхи скоростной катер, перевозивший туристов, столкнулся с рыболовецким судном. На борту катера находились 33 гражданина Российской Федерации, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. В результате происшествия погибла россиянка 2008 года рождения, еще 23 россиянина получили травмы и были госпитализированы. Полиция провинций Пхукет и Краби проводит расследование.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия посольство Таиланд страховка туристы
Материалы по теме
Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде
Общество
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде
Общество
Россиянка погибла при столкновении спидбота с рыбацкой лодкой в Таиланде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
В 2025 году в Москве благоустроили девять набережных Недвижимость, 17:21
Самая титулованная синхронистка в истории возглавила сборную России Спорт, 17:19
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о манипулировании и инсайдерах Инвестиции, 17:13
Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за нападение на человека Спорт, 17:06
Следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра реликвии Общество, 17:02
Нурмагомедов назвал игроков «Реала» капризными после отставки Алонсо Спорт, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как возместить ущерб при повреждении машины коммунальщиками. Ответ юристов Авто, 16:54
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Главные изменения на российском авторынке в 2025 году. Тренды, цифры Авто, 16:42
Международные резервы России достигли рекорда Экономика, 16:41
Онлайн-регистрация в отеле Radisson Blu стала доступна через Max Технологии и медиа, 16:27
Microsoft предупредила о победе Китая в глобальной ИИ-гонке Технологии и медиа, 16:23
Суд оштрафовал комика Гудкова за пародию «Я — узкий» Политика, 16:16