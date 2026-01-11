Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде
В результате столкновения катера с туристами и рыболовецкого судна в Таиланде пострадали 23 гражданина России. Как сообщил агентству ТАСС генеральный консул в провинции Пхукет Егор Иванов, одна женщина от полученных травм умерла. Издание Bangkok Post сообщает, что погибшая — Елизавета Старых.
Состояние еще двух пострадавших оценивает как средней степени тяжести.
Издание Phuket News сообщает, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени в районе островов Пхи Пхи у побережья провинции Краби. Причины случившегося неизвестны, идет следствие.
Всего на борту катера находились 55 человек — 52 пассажира и трое членов экипажа. Помимо россиян на судне были также граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии.
В середине ноября в аварию у берегов Краби также попал катер с иностранными туристами. Тогда в результате спасательной операции пришлось эвакуировать 39 человек.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков