Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде

Одна из туристок умерла из-за полученных травм, у большинства пострадавших легкие повреждения

В результате столкновения катера с туристами и рыболовецкого судна в Таиланде пострадали 23 гражданина России. Как сообщил агентству ТАСС генеральный консул в провинции Пхукет Егор Иванов, одна женщина от полученных травм умерла. Издание Bangkok Post сообщает, что погибшая — Елизавета Старых.

Состояние еще двух пострадавших оценивает как средней степени тяжести.

Издание Phuket News сообщает, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени в районе островов Пхи Пхи у побережья провинции Краби. Причины случившегося неизвестны, идет следствие.

Всего на борту катера находились 55 человек — 52 пассажира и трое членов экипажа. Помимо россиян на судне были также граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

В середине ноября в аварию у берегов Краби также попал катер с иностранными туристами. Тогда в результате спасательной операции пришлось эвакуировать 39 человек.