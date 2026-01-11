 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде

Одна из туристок умерла из-за полученных травм, у большинства пострадавших легкие повреждения

В результате столкновения катера с туристами и рыболовецкого судна в Таиланде пострадали 23 гражданина России. Как сообщил агентству ТАСС генеральный консул в провинции Пхукет Егор Иванов, одна женщина от полученных травм умерла. Издание Bangkok Post сообщает, что погибшая — Елизавета Старых.

Состояние еще двух пострадавших оценивает как средней степени тяжести.

Издание Phuket News сообщает, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени в районе островов Пхи Пхи у побережья провинции Краби. Причины случившегося неизвестны, идет следствие.

Всего на борту катера находились 55 человек — 52 пассажира и трое членов экипажа. Помимо россиян на судне были также граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

В середине ноября в аварию у берегов Краби также попал катер с иностранными туристами. Тогда в результате спасательной операции пришлось эвакуировать 39 человек. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Таиланд кораблекрушение
Материалы по теме
Россиянка погибла при столкновении спидбота с рыбацкой лодкой в Таиланде
Общество
В Таиланде россиянина задержали за незаконную работу гидом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Популярный у россиян финский аэропорт закрылся до конца марта Общество, 17:38
Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде Общество, 17:33
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 17:30
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 17:22
Маск согласился с возможностью «южноафриканского сценария» в США Политика, 17:18
Кличко заявил о неспособности ПВО защитить Киев Политика, 17:11
Более 100 иранских силовиков погибли во время беспорядков в стране Политика, 17:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Даниил Медведев посвятил победу в Брисбене годовалой дочери Спорт, 16:36
«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова Спорт, 16:34
Telegraph назвала захват танкера сигналом Путину от Трампа по Украине Политика, 16:24
Трамп заявил, что Куба останется без денег от венесуэльской нефти Политика, 16:22