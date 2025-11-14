 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

BBC извинилась перед Трампом, но отказалась выплачивать компенсацию

Британская телерадиокомпания Би-би-си принесла официальные извинения президенту США Дональду Трампу, но отклонила его требования о компенсации, сообщила Би-би-си.

Инцидент связан с прошлогодним выпуском программы "Панорама", где при монтаже были совмещены фразы из выступления Трампа 6 января 2021 года, создавшие впечатление, что он напрямую призывал сторонников к штурму Капитолия.

В смонтированном варианте прозвучали слова: «Мы пойдем к Капитолию, я буду с вами, и мы будем бороться. Мы будем бороться до конца». В оригинальной речи эти фразы были разделены часовым интервалом. Программа вышла в эфир за неделю до выборов в США.

Председатель Би-би-си Самир Шах признал, что монтаж «создал ложное впечатление о прямом призыве к насилию» и направил личное письмо в Белый дом. Корпорация заявила, что больше не будет показывать программу 2024 года. Этот скандал привел к отставке генерального директора Тима Дэви и главы новостного департамента Деборы Тернесс.

The Guardian узнала, что Би-би-си готова извиниться перед Трампом
Общество
Дональд Трамп

Адвокаты Трампа пригрозили подать в суд на BBC и потребовать возмещения ущерба в размере $1 млрд, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не выплатит ему компенсацию.

«Хотя Би-би-си искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеоклип, мы категорически не согласны с тем, что есть основания для иска о клевете», - говорится в материале.

Для республиканца конфликты со СМИ — частое явление. Только за первую половину 2025 года Трамп оказался втянут в такое же количество судебных исков (пять), связанных со СМИ и клеветой, как за весь 2024 год, подсчитал ранее Axios.

Так, в июле 2025 года Дональд Трамп подал к The Wall Street Journal (WSJ) иск по меньшей мере на $10 млрд. Поводом стала публикация, в которой говорилось, что в 2003 году Трамп отправил Эпштейну на 50-летие «непристойную» открытку: текст был обрамлен контуром в виде обнаженной женщины, нарисованным маркером. Письмо заканчивалось подписью «Дональд». Издание считает, что автором является Трамп.

В иске говорится, что поздравление — подделка, а WSJ опубликовала статью, чтобы нанести ущерб репутации Трампа.

