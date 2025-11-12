Трамп заявил, что «обязан» подать иск к ВВС из-за подделки речи
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется подать судебный иск о клевете к британской вещательной корпорации «Би-би-си», поскольку она, отредактировав его речь, исказила суть сказанного.
«Думаю, мне придется. Почему нет? Поскольку они ввели в заблуждение общественность. И они это признали», — ответил президент на вопрос о том, собирается ли он подавать иск.
«Я думаю, что я обязан это сделать. Поскольку нельзя позволять людям так поступать», — добавил Трамп.
По его словам, со стороны «Би-би-си» «было очень нечестно», редактировать его речь.
Ранее The Daily Mail сообщила, что Трамп пригрозил ей иском на $1 млрд, если она до 14 ноября не удалит выпуск с его отредактированным выступлением. Речь идет об эпизоде передачи Panorama общей продолжительностью один час. В эфир этот выпуск вышел в октябре 2024 года.
Материал дополняется
