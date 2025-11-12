 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что «обязан» подать иск к ВВС из-за подделки речи

Трамп: мне придется подать иск к BBC за клевету из-за подделки речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется подать судебный иск о клевете к британской вещательной корпорации «Би-би-си», поскольку она, отредактировав его речь, исказила суть сказанного.

«Думаю, мне придется. Почему нет? Поскольку они ввели в заблуждение общественность. И они это признали», — ответил президент на вопрос о том, собирается ли он подавать иск.

«Я думаю, что я обязан это сделать. Поскольку нельзя позволять людям так поступать», — добавил Трамп.

По его словам, со стороны «Би-би-си» «было очень нечестно», редактировать его речь.

Ранее The Daily Mail сообщила, что Трамп пригрозил ей иском на $1 млрд, если она до 14 ноября не удалит выпуск с его отредактированным выступлением. Речь идет об эпизоде передачи Panorama общей продолжительностью один час. В эфир этот выпуск вышел в октябре 2024 года.

Гендиректор BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа
Общество
Тим Дэви

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

