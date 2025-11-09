Гендиректор BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа

Тим Дэви (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви и генеральный директор News Дебора Тернесс подали в отставку, сообщает Daili Mail.

Это произошло на фоне критики в адрес документального фильма BBC Panorama, который ввел зрителей в заблуждение, подделав речь президента США Дональда Трампа.

Ранее The Telegraph опубликовал меморандум, написанный бывшим журналистом Майклом Прескоттом и направленный совету директоров Би-би-си, в котором тот утверждает, что телекомпания исказила речь Трампа, произнесенную 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия.

В меморандуме говорится, что в эфире исказили хронологию событий того дня и создали ложное представление о содержании выступления президента.

После этого пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт в интервью The Telegraph сказала, что телекомпания Би-би-си является «машиной левой пропаганды» и «фейковым СМИ».

6 января 2021 года, через два месяца после поражения Трампа на выборах, сторонники республиканца прорвались в здание Капитолия. Там должно было пройти заседание конгресса, на котором утверждались итоги выборов в пользу Джо Байдена. В результате столкновений погибли пять человек, а 140 полицейских получили ранения. Позднее Дональд Трамп выразил осуждение в адрес штурма.

После этих событий против Трампа было возбуждено несколько уголовных дел, которые были закрыты после его вступления в должность президента. В 2025 году, уже находясь в статусе главы государства, Трамп помиловал более тысячи американцев, участвовавших в протестах 6 января.

Материал дополняется