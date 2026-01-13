 Перейти к основному контенту
0

Алаудинов рассказал о последствиях спецоперации США против Кадырова

Алаудинов рассказал о последствиях операции спецназа «Дельта» против Кадырова
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Александр Неменов / ЕРА / ТАСС)

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к США направить спецназ «Дельта» для захвата главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, отметив, что подобная операция была бы обречена на провал. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Алаудинова, в случае попытки провести такую операцию никто из американских военнослужащих не смог бы покинуть Чечню.

«Вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Второе — Кадыров <…>, который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам из Америки», — отметил Алаудинов.

Кроме этого он заявил, что ему было бы самому интересно посмотреть, что из этого получится.

Он добавил, что Рамзан Кадыров — это человек, который «почему-то мешает Зеленскому». В завершение Алаудинов заявил, что в итоге каждый получит «по заслугам» и всем «воздастся за их деяния».

Зеленский призвал США выкрасть Кадырова, как Мадуро
Политика
Рамзан Кадыров

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал США усилить давление на Россию, допустив возможность силовой операции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, Вашингтон располагает необходимыми ресурсами и способен действовать решительно, если считает поддержку Украины своим приоритетом.

В качестве примера Зеленский привел операцию американских военных по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметив, что она была проведена быстро и дала заметный результат. По мнению украинского лидера, аналогичные действия в отношении Кадырова могли бы оказать влияние на российское руководство.

Трамп опубликовал свое фото в роли президента Венесуэлы
Политика
Фото:realDonaldTrump / truthsocial

3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Вскоре Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США.

Операция по захвату Мадуро была проведена подразделением спецназа армии США «Дельта», после того как ЦРУ установило его точное местонахождение.

«Дельта» — элитное подразделение специального назначения, состоящее из солдат, обученных секретным контртеррористическим операциям и освобождению заложников. Оно дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.).

Подразделение было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

