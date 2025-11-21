 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Grok от Илона Маска уличили в неумеренном восхвалении своего создателя

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Пользователи соцсети X уличили выпущенный компанией Илона Маска чат-бот Grok в необъективности — в ответах на их вопросы он ставил своего создателя на первое место при любом сравнении — от внешнего вида до интеллекта, пишет The Guardian.

Так, Grok заявлял, что физическая форма у американского предпринимателя лучше, чем у легенды баскетбола Леброна Джеймса. Искусственный интеллект (ИИ) назвал спортсмена «генетическим гением» с натренированными для баскетбольной площадки взрывной силой и выносливостью, однако Маск, по мнению нейросети, превосходит его в «целостной физической форме».

«Работа по 80–100 часов в неделю в SpaceX, Tesla и Neuralink требует неустанной физической и психологической выносливости, которая не подводит даже в сезонные пики», — говорится в одном из ответов ИИ.

Чат-бот также был уверен, что Маск победит бывшего чемпиона в тяжелом весе Майка Тайсона в боксерском поединке.

Кроме того, Grok утверждал, что благодаря «преобразующим инновациям во многих областях» интеллект Маска «входит в десятку величайших умов в истории, соперничая с такими эрудитами, как Леонардо да Винчи или Исаак Ньютон».

Одним из самых экстравагантных заявлений нейросети газета называет слова о том, что основатель Tesla и SpaceX мог бы «воскреснуть быстрее Иисуса Христа».

Илон Маск запустил свою «Википедию». Пять противоречий в статьях от Grok
Технологии и медиа
Фото:Algi Febri Sugita /Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания уже удалила комплиментарные ответы чат-бота. После этого Маск написал в соцсети X, что Grok оказался под влиянием «враждебных побуждений», вынудивших говорить о нем «абсурдно позитивные вещи».

Это произошло до 17 ноября, когда состоялся официальный релиз на всех платформах модели Grok 4.1. По словам разработчиков, у новой версии «значительный прирост скорости и качества», а также «новые стандарты разговорного интеллекта, понимания эмоций и готовности помочь в реальной жизни».

