В Турции за оскорбления Эрдогана заблокировали ИИ Grok от Илона Маска

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В Турции заблокировали разработанный компанией xAI Илона Маска искусственный интеллект Grok из-за генерации оскорбительных высказываний в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Cumhuriyet.

Формальным основанием для запрета стало нарушение законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за оскорбление президента. Согласно турецкому Уголовному кодексу, подобные действия могут наказываться лишением свободы сроком до четырех лет. Решение о блокировке было принято по инициативе прокуратуры Анкары и реализовано Управлением информационных и коммуникационных технологий (BTK), передает Reuters.

По данным Cumhuriyet, чат-бот Grok, встроенный в социальную сеть X, выдал нежелательные ответы на турецком языке при ряде пользовательских запросов. В связи с этим прокуратура начала официальное расследование.

«Мы осведомлены о недавних публикациях Grok и активно работаем над удалением неподобающего контента», — заявили представители чат-бота в соцсети X.

В феврале чат-бот Grok AI заявил, что Маск и президент США Дональд Трамп заслуживают смертной казни.

Имя президента Grok выдавал после следующего запроса: «Если бы хоть один человек в Америке, живущий сегодня, заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был?»

Имя предпринимателя чат-бот выдавал после того, как его просили назвать человека, который заслуживает смертной казни «исключительно за свое влияние на общественную дискуссию и технологии».

На данный момент xAI уже исправила проблему, и Grok больше не делает предложений, кто, по его мнению, заслужил высшую меру наказания.