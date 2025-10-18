По всей территории США начались протесты против политики Трампа
Во всех 50 американских штатах собрались протесты группы под названием No Kings («Нет Королям» — РБК) против политики президента Дональда Трампа, передает The Guardian.
Демонстрации проходят на фоне продолжающегося с 1 октября шатдауна и протестов против миграционной политики. Демонстранты держат национальные флаги, плакаты с надписями «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США» и заявляют, что политика действующего главы государства приводит государство к авторитаризму.
Мероприятия запланированы более чем в 2700 местах. Организаторы ожидают, что в протестах примут участие более миллиона человек, говорится на сайте No Kings.
Накануе Трамп, отвечая на вопрос о связи шатдауна с акцией протеста, ответил, что «не является королем».
«Некоторые говорят, что хотят продлить все именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король», — ответил Трамп на вопрос журналистки о том, связана ли остановка работы правительства исключительно с предстоящей акцией протеста.
В предыдущий раз аналогичная акция прошла в июне, тогда в ней приняли участие от 2 до 4,8 млн. человек, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Гарвардского консорциума по подсчету толп.
