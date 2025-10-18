 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

По всей территории США начались протесты против политики Трампа

По всей территории США начались протесты «Нет Королям» против политики Трампа
Фото: Kylie Cooper / Reuters
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Во всех 50 американских штатах собрались протесты группы под названием No Kings («Нет Королям» — РБК) против политики президента Дональда Трампа, передает The Guardian.

Демонстрации проходят на фоне продолжающегося с 1 октября шатдауна и протестов против миграционной политики. Демонстранты держат национальные флаги, плакаты с надписями «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США» и заявляют, что политика действующего главы государства приводит государство к авторитаризму.

Мероприятия запланированы более чем в 2700 местах. Организаторы ожидают, что в протестах примут участие более миллиона человек, говорится на сайте No Kings.

Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings
Политика
Дональд Трамп

Накануе Трамп, отвечая на вопрос о связи шатдауна с акцией протеста, ответил, что «не является королем».

«Некоторые говорят, что хотят продлить все именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король», — ответил Трамп на вопрос журналистки о том, связана ли остановка работы правительства исключительно с предстоящей акцией протеста.

В предыдущий раз аналогичная акция прошла в июне, тогда в ней приняли участие от 2 до 4,8 млн. человек, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Гарвардского консорциума по подсчету толп.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп протесты акция протеста США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
