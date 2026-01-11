 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: petrin_vrn / Telegram
Фото: petrin_vrn / Telegram

В результате атаки БПЛА на Воронеж от полученных ранений скончалась учительница русского языка и литературы в школы № 84 Дина Дубинина. Об этом сообщила пресс-служба воронежской администрации в телеграм-канале. 

«За время преподавательской деятельности она зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным, надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем. Дина Леонидовна пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей», — указала пресс-служба.

Ранее глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая после падения обломков сбитых БПЛА.

Как указывал губернатор Воронежской области Александр Гусев, врачи успели сделать операцию, пострадавшей учительнице, но ранения оказались слишком тяжелыми.

В результате атаки беспилотников 13 домов и здание православной гимназии получили повреждения. В числе поврежденных многоэтажек оказалась одна строящаяся, уточнил Гусев. В двух из многоэтажных домов возник пожар, его потушили. 

Директор Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского Марина Шахова сообщила «РИА Новости», что в результате атаки БПЛА был поврежден фасад и крыша здания, выбиты окна. Никто не пострадал. Более 300 учащихся были временно переведены на дистанционный формат. 

Авторы
Теги
Илья Трапезников
беспилотники Воронеж атака дронов
Материалы по теме
