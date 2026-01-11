МИД пообещал наказание организаторам удара по Воронежу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организаторов и исполнителей удара по Воронежской области и другим российским регионам ждет неотвратимое наказание.
«Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление. МИД России решительно осуждает эти акты терроризма», — цитирует Захарову агентство ТАСС.
Официальный представитель МИДа также призвала международные организации дать беспристрастную оценку случившегося.
Накануне налет на Воронеж совершили почти 20 беспилотников. Были повреждены несколько домов, несколько человек пострадали. Одна из раненых — молодая женщина — от полученной черепно-мозговой травмы умерла в больнице.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку на областной центр «одной из самых сильных с начала специальной военной операции».
