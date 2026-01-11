 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД пообещал наказание организаторам удара по Воронежу

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организаторов и исполнителей удара по Воронежской области и другим российским регионам ждет неотвратимое наказание.

«Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление. МИД России решительно осуждает эти акты терроризма», — цитирует Захарову агентство ТАСС.

Официальный представитель МИДа также призвала международные организации дать беспристрастную оценку случившегося.

Накануне налет на Воронеж совершили почти 20 беспилотников. Были повреждены несколько домов, несколько человек пострадали. Одна из раненых — молодая женщина — от полученной черепно-мозговой травмы умерла в больнице.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку на областной центр «одной из самых сильных с начала специальной военной операции».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Теги
Украина Мария Захарова Воронеж
Материалы по теме
Захарова назвала «глупостью года» заявление Стубба о победе над СССР
Политика
Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Популярный у россиян финский аэропорт закрылся до конца марта Общество, 17:38
Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде Общество, 17:33
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 17:30
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 17:22
Маск согласился с возможностью «южноафриканского сценария» в США Политика, 17:18
Кличко заявил о неспособности ПВО защитить Киев Политика, 17:11
Более 100 иранских силовиков погибли во время беспорядков в стране Политика, 17:10
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Даниил Медведев посвятил победу в Брисбене годовалой дочери Спорт, 16:36
«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова Спорт, 16:34
Telegraph назвала захват танкера сигналом Путину от Трампа по Украине Политика, 16:24
Трамп заявил, что Куба останется без денег от венесуэльской нефти Политика, 16:22