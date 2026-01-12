 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
За прошедшие сутки российская армия поразила несколько военных аэродромов, предприятия по производству беспилотников и места их хранения на Украине, сообщило Минобороны.

Удары были нанесены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В числе других целей — объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, были задействованы в интересах украинской армии, а также места дислокации украинских военных в 157 районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16
Политика
Фото:ФСБ России / РИА Новости

Ведомство регулярно отчитывается о нанесении ударов по аэродромам на Украине. Так, 15 ноября российские военные нанесли удар по одному из них.

Помимо этого тогда были нанесены удары по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения дронов дальнего действия.

Александра Озерова
Минобороны военные аэродромы аэродром
Курс евро на 31 декабря 2025
Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Toyota запатентовала в России новую модель Авто, 16:40
Tether заблокировала $182 млн в USDT на пяти кошельках. Что случилось Крипто, 16:35
Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине Политика, 16:32
Рютте увидел сигнал для НАТО в российском ударе «Орешником» Политика, 16:29
Цены на серебро впервые в истории превысили $85 за унцию Инвестиции, 16:27
OBI сменит название на DOM Лента Бизнес, 16:24
Суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом Бизнес, 16:23
В «Росводоканал» назначили нового генерального директора Бизнес, 16:20
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Двух россиян включили в число лучших молодых футболистов мира Спорт, 16:11
К выселению Долиной из квартиры привлекли приставов. Как развивалось дело Экономика, 16:08
Почему успеха добиваются не те, кто тратит много времени на работу Образование, 16:03
СВР заявила о связи патриарха Варфоломея со спецслужбами Британии Политика, 15:58
Суд в Варшаве продлил арест археолога Бутягина Политика, 15:51