Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

За прошедшие сутки российская армия поразила несколько военных аэродромов, предприятия по производству беспилотников и места их хранения на Украине, сообщило Минобороны.

Удары были нанесены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В числе других целей — объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, были задействованы в интересах украинской армии, а также места дислокации украинских военных в 157 районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ведомство регулярно отчитывается о нанесении ударов по аэродромам на Украине. Так, 15 ноября российские военные нанесли удар по одному из них.

Помимо этого тогда были нанесены удары по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения дронов дальнего действия.