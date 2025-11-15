Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За прошедшие сутки российские военные поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

Помимо этого, были нанесены удары по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения дронов дальнего действия.

В числе других целей — узлы связи ГУР Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары российская армия нанесла оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Двумя днями ранее, 13 ноября, российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, сообщало Минобороны. Наряду с этим военные ударили по пунктам дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142-х районах. Также было уничтожено до 19 морских дронов и три буксира.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.