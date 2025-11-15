 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За прошедшие сутки российские военные поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

Помимо этого, были нанесены удары по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения дронов дальнего действия.

В числе других целей — узлы связи ГУР Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары российская армия нанесла оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Двумя днями ранее, 13 ноября, российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, сообщало Минобороны. Наряду с этим военные ударили по пунктам дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142-х районах. Также было уничтожено до 19 морских дронов и три буксира.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны Россия Украина ВСУ аэродром

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии Орестополя в Днепропетровской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическим объектам Украины
Политика
Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Трамп оценил вопрос журналистки о схожести отцовства и президентства Политика, 13:52
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в челябинском управлении ФСИН Политика, 13:22
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ Политика, 13:11
В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды Общество, 13:04
Сидельников назвал Махачева однозначным фаворитом в бою с Маддаленой Спорт, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МВД разъяснило условия замены автоматически продленных водительских прав Общество, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Футболист сборной Ганы пропустит ЧМ-2026 из-за перелома ноги Спорт, 12:52
Глава Росрыболовства рассказал, сколько можно хранить красную икру Общество, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Прикамье выплатят ₽1 млн Общество, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20