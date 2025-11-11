ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16

Удар был нанесен гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в ответ на попытку угнать российский МиГ-31, сообщила ФСБ. По данным ведомства, операцию по угону планировали спецслужбы Украины и Британии

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Российские военные поразили Главный центр радиоэлектронной разведки Минобороны Украины в Броварах Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцировались истребители F-16, сообщила ФСБ.

Удар был нанесен с 9 на 10 ноября гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и стал ответом на попытку угнать российский истребитель МиГ-31, о предотвращении которой ранее отчиталось ведомство.

По данным ФСБ, разведка Украины совместно с Великобританией готовила «масштабную провокацию» против России. Ведомство заявило, что украинские спецслужбы в 2024 году вышли на российских летчиков, пообещав им $3 млн. Истребитель после похищения планировалось направить в район авиабазы НАТО в румынском Констанце, где его могли сбить средства противовоздушной обороны.

Летчики доложили об этом командованию, которое обратилось в органы безопасности, после чего спецслужбы решили провести оперативную игру с участием штурмана. Тот сообщил, что угон МиГ-31 с «Кинжалом» планировался при пролете над акваторией Черного моря, связь с ним поддерживал представитель Украины по имени Александр.

Минобороны России 10 ноября заявило о групповом ударе, в том числе с применением «Кинжалов», по военным аэродромам Украины, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха» и цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия. В сообщении ведомства говорилось, что это стало ответом на атаки Украины по гражданским объектам в России.