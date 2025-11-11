 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16

Сюжет
Военная операция на Украине
Удар был нанесен гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в ответ на попытку угнать российский МиГ-31, сообщила ФСБ. По данным ведомства, операцию по угону планировали спецслужбы Украины и Британии
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Российские военные поразили Главный центр радиоэлектронной разведки Минобороны Украины в Броварах Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцировались истребители F-16, сообщила ФСБ.

Удар был нанесен с 9 на 10 ноября гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и стал ответом на попытку угнать российский истребитель МиГ-31, о предотвращении которой ранее отчиталось ведомство.

По данным ФСБ, разведка Украины совместно с Великобританией готовила «масштабную провокацию» против России. Ведомство заявило, что украинские спецслужбы в 2024 году вышли на российских летчиков, пообещав им $3 млн. Истребитель после похищения планировалось направить в район авиабазы НАТО в румынском Констанце, где его могли сбить средства противовоздушной обороны.

ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16
Video

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
Политика

Летчики доложили об этом командованию, которое обратилось в органы безопасности, после чего спецслужбы решили провести оперативную игру с участием штурмана. Тот сообщил, что угон МиГ-31 с «Кинжалом» планировался при пролете над акваторией Черного моря, связь с ним поддерживал представитель Украины по имени Александр.

Минобороны России 10 ноября заявило о групповом ударе, в том числе с применением «Кинжалов», по военным аэродромам Украины, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха» и цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия. В сообщении ведомства говорилось, что это стало ответом на атаки Украины по гражданским объектам в России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Теги
ФСБ ракеты Кинжал Бровары F-16 МиГ-31

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Штурман МиГ-31 рассказал, что самолет хотели угнать над Черным морем
Политика
Киев предложил российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
Политика
ФСБ раскрыла, сколько ГУР предложило российским летчикам за угон МиГ-31
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распада Образование, 10:43
Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео Политика, 10:43
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 10:41
В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 36 человек Общество, 10:40
В Бельгии создали ультраправую партию под названием TRUMP Политика, 10:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ Спорт, 10:35
СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых Общество, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Более 60% крупных компаний заинтересованы во внедрении ИИ-агентов Отрасли, 10:28
ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16 Политика, 10:27
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 10:25
Торги акциями Ozon стартовали снижением почти на 8% Инвестиции, 10:24