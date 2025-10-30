 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Зеленский вновь продлил мобилизацию на три месяца

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым с 5 ноября 2025 года военное положение и общая мобилизация на Украине продлеваются еще на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Карточки законов № 14128 и 14129 опубликованы на сайте Верховной рады.

Зеленский 20 октября внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения. На следующий день, 21 октября, украинский парламент инициативу поддержал.

На Украине решили не останавливать мобилизацию в случае прекращения огня
Политика

Как пишет «Суспiльне», голосование по соответствующим вопросам было уже 17-м в текущем созыве Рады (Верховная рада Украины IX созыва, с 2019 года).

После начала военной операции в феврале 2022 года на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная рада регулярно продлевает их — примерно каждые три месяца.

