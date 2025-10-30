Зеленский вновь продлил мобилизацию на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым с 5 ноября 2025 года военное положение и общая мобилизация на Украине продлеваются еще на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Карточки законов № 14128 и 14129 опубликованы на сайте Верховной рады.
Зеленский 20 октября внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения. На следующий день, 21 октября, украинский парламент инициативу поддержал.
Как пишет «Суспiльне», голосование по соответствующим вопросам было уже 17-м в текущем созыве Рады (Верховная рада Украины IX созыва, с 2019 года).
После начала военной операции в феврале 2022 года на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная рада регулярно продлевает их — примерно каждые три месяца.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту