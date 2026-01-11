 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Рубио обсудил по телефону с Нетаньяху протесты в Иране

Рубио с Нетаньяху обсудили протесты в Иране, ситуацию в Сирии и мир в Газе

Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 января в рамках телефонного разговора обсудили протесты в Иране, а также ситуацию в Сирии и мирное соглашение в Газе, сообщают The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника, а также журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник в США.

Источник Равида сообщил, что это был обычный звонок для проверки связи. Утром 10 января Рубио в соцсети Х написал: «США поддерживают храбрый народ Ирана».

В предыдущий раз Нетаньяху и Рубио встречались в конце декабря в преддверии встречи израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

В Иране с 28 декабря продолжаются акции протеста, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен.

WSJ узнала об обсуждении в администрации Трампа возможных ударов по Ирану
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Трамп 8 января заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что чиновники администрации Трампа провели предварительные обсуждения возможных ударов по Ирану. По данным журнала Time, во время протестов погибли более 200 человек.

Кроме того, 10 января Центральное командование США сообщило о нанесении удара по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) в Сирии. CNN и Би-би-си сообщили, что военные выпустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

