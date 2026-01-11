 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Центральное командование США подтвердило удары по объектам ИГ в Сирии

Удары были нанесены около 20:30 мск. Военные США были нацелены на объекты ИГ по всей Сирии. Командование не уточнило, какие именно объекты подверглись ударам

Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) на территории Сирии, сообщает пресс-служба командования в соцсети X.

По данным пресс-службы, удары были нанесены около 12:30 по восточному времени — 20:30 мск.

«Эти удары являются частью операции «Удар Соколиного Глаза», которая была начата и объявлена 19 декабря 2025 года по указанию президента [США Дональда] Трампа в качестве прямого ответа на смертоносную атаку ИГИЛ против американских и сирийских сил в Пальмире, Сирия, 13 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Военные США были нацелены на объекты ИГ по всей Сирии, отметило командование. Однако оно не уточнило, по каким именно целям были нанесены удары.

Ранее об ударах сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Глава Пентагона Пит Хегсет 19 декабря объявил, что США нанесли удары по боевикам, инфраструктуре и оружейным складам ИГ в рамках операции Hawkeye Strike. Она стала ответом на нападение на американские войска 13 декабря в районе Пальмиры.

В середине декабря 2025 года официальный представитель Пентагона Шон Парнелл объявил о гибели двух американских военнослужащих и одного гражданского переводчика в сирийском городе Пальмира.

Парнелл подчеркнул, что погибшие участвовали в операции, нацеленной на борьбу с террористическими группировками, включая ИГ, в этом регионе. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что нападавший был ликвидирован силами союзников.

После событий в Сирии, в результате которых погибли американские военнослужащие, Трамп заявил о намерении дать «очень серьезный» ответ «Исламскому государству». Он охарактеризовал произошедшее как «атаку ИГ против США и Сирии в крайне опасном регионе, который не полностью контролируется сирийскими властями». Президент также отметил, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выражает «глубокое недовольство и тревогу».

