В Крыму из-за непогоды почти 17 тыс человек остались без электричества
В Крыму из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались почти 17 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики региона.
«Обесточено 241 ТП (РП) (трансформаторная подстанция и распределительный пункт, ключевые элементы электросетей — РБК), точек поставок: 7977 (16 891 чел.)», — уточнили в ведомстве.
В ГУП РК «Крымэнерго» введен режим повышенной готовности- сформированы дополнительные бригады, подготовлены техника и необходимые материалы. Восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах республики.
По данным Гидрометцентра, днем 29 декабря в Крыму — от -3 до 0°, ветер от 4 м/с до 11 м/с, ожидаются осадки в виде снега.
По данным «Крымэнерго», непогода ожидается и 30 декабря — есть вероятность аварий в электросети. В связи с этим компания напомнила жителям полуострова, где и как можно узнать о причинах отключения света и подать заявку о нарушении электроснабжения.
