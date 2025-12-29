 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Крыму из-за непогоды почти 17 тыс человек остались без электричества

В Крыму из-за непогоды почти 17 тыс. абонентов остались без света
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Крыму из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались почти 17 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики региона.

«Обесточено 241 ТП (РП) (трансформаторная подстанция и распределительный пункт, ключевые элементы электросетей — РБК), точек поставок: 7977 (16 891 чел.)», — уточнили в ведомстве.

В ГУП РК «Крымэнерго» введен режим повышенной готовности- сформированы дополнительные бригады, подготовлены техника и необходимые материалы. Восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах республики.

По данным Гидрометцентра, днем 29 декабря в Крыму — от -3 до 0°, ветер от 4 м/с до 11 м/с, ожидаются осадки в виде снега.

По данным «Крымэнерго», непогода ожидается и 30 декабря — есть вероятность аварий в электросети. В связи с этим компания напомнила жителям полуострова, где и как можно узнать о причинах отключения света и подать заявку о нарушении электроснабжения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Погода Крым отключение электричества энергоснабжение непогода
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB Спорт, 12:31
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 12:30
Ритейл в ритме перемен: итоги 2025 года и новые горизонты трансформации Компании, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом Политика, 12:26
Индекс Мосбиржи впервые за 2,5 месяца превысил 2800 пунктов Инвестиции, 12:17
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Стартовал прием заявок на бизнес-премию WOW!HR Россия 2026 Отрасли, 12:14
В России завершился осенний призыв Общество, 12:12
СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов Технологии и медиа, 12:11
Глава французского профсоюза заявил о риске банкротства виноделов Бордо Вино, 12:07
Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот Общество, 12:04
Компания «Спортмастер» создала собственное приложение для коммуникаций Компании, 12:00
Долина отказалась освободить квартиру до Нового года Общество, 11:59