Общество⁠,
0

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Одновременно прокуратура Москвы предупредила собственников нежилых зданий, строений и сооружений об их ответственности за несвоевременную уборку снега и льда с крыш
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Прокуратура Москвы проконтролирует процесс уборки сугробов, выросших в столице после снегопада, ставшего сильнейшим за последние полвека.

В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники прокуратуры требуют соблюдения прав граждан, в том числе жилищных, а также отслеживают своевременность принятия мер:

  • по ликвидации скоплений снега;
  • очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Одновременно с этим прокуратура Москвы предупредила собственников нежилых зданий, строений и сооружений об их ответственности за несвоевременную уборку снега и льда с крыш и других элементов построек.

«К ответственным лицам, не выполняющим данные обязательные требования, могут быть приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
снегопад в Москве прокуратура Москвы
