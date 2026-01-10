 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 59 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них 11 дронов перехватили и сбили над акваторией Черного моря, десять — над Кубанью, восемь — над Брянской областью, шесть БПЛА — над Липецкой. По четыре беспилотника уничтожили над Калужской областью, акваторией Азовского моря, Адыгеей и Крымом. Три дрона сбили над Московским регионом, включая один, летевший на Москву. Два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона
Политика

Утром 10 ноября режим беспилотной опасности объявил на территории Кабардино-Балкарии глава региона Казбек Коков.

Тогда же в результате падения фрагментов дрона загорелась нефтебаза в Волгоградской области, предварительно, пострадавших не было. В Курской области в результате атаки беспилотника начался пожар в частном доме. Пострадавших также нет.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны беспилотники ПВО
Материалы по теме
Сальдо объявил об опасности атаки дронов в Херсонской области
Политика
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе
Политика
Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево Общество, 07:47
За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ Политика, 07:29
ЕС предоставит Сирии $722 млн на восстановление страны Политика, 07:13
NYT узнала, что Сергей Брин переносит свой бизнес из Калифорнии в Неваду Бизнес, 06:43
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 06:23
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом Политика, 06:19
Мощный снегопад в Москве побил 50-летний рекорд осадков Общество, 06:06
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Le Monde узнала о закрытой встрече Макрона по отправке войск на Украину Политика, 05:20
Аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за непогоды Общество, 05:16
МИД России назвало виновника повреждения здания посольства Катара в Киеве Политика, 05:02
Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ Политика, 04:32
В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты Политика, 04:25
На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов Политика, 04:14
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе Политика, 03:55