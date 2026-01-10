За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ
За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 59 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
Из них 11 дронов перехватили и сбили над акваторией Черного моря, десять — над Кубанью, восемь — над Брянской областью, шесть БПЛА — над Липецкой. По четыре беспилотника уничтожили над Калужской областью, акваторией Азовского моря, Адыгеей и Крымом. Три дрона сбили над Московским регионом, включая один, летевший на Москву. Два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.
Утром 10 ноября режим беспилотной опасности объявил на территории Кабардино-Балкарии глава региона Казбек Коков.
Тогда же в результате падения фрагментов дрона загорелась нефтебаза в Волгоградской области, предварительно, пострадавших не было. В Курской области в результате атаки беспилотника начался пожар в частном доме. Пострадавших также нет.
Материал дополняется
