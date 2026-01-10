 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом

Губернатор Бочаров: нефтебаза в Волгоградской области загорелась из-за БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Нефтебаза в Волгоградской области загорелась после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его сова приводит пресс-служба региональной администрации.

По предварительным данным, никто не пострадал.

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — сказал Бочаров.

На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе № 2, сказано в публикации.

Последний раз об атаке украинcких дронов на Волгоградскую область сообщалось в ночь на 8 января. Над регионом сбили два БПЛА. Всего территорию России пытались атаковать 66 беспилотников.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Волгоградская область дроны ВСУ пожары нефтебаза
