Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона

После атаки дрона ВСУ начался пожар в частном доме в хуторе Фонов Рыльского района Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

«В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

По словам Хинштейна, пожар начался на втором этаже дома. На месте работают оперативные службы. Собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.

4 января дрон атаковал строящийся многоквартирный дом в Курске на проспекте Плевицкой. Беспилотник врезался в один из этажей, пострадавших не было.

В тот же день в результате атаки дрона на энергообъект в поселке Хомутовка без света остались более 11 тыс. человек в 115 населенных пунктах Курской области.