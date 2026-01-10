 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

После атаки дрона ВСУ начался пожар в частном доме в хуторе Фонов Рыльского района Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

«В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

По словам Хинштейна, пожар начался на втором этаже дома. На месте работают оперативные службы. Собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.

В Курской области 11 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА
Политика
Фото:Диана Ахтямова / Shutterstock

4 января дрон атаковал строящийся многоквартирный дом в Курске на проспекте Плевицкой. Беспилотник врезался в один из этажей, пострадавших не было.

В тот же день в результате атаки дрона на энергообъект в поселке Хомутовка без света остались более 11 тыс. человек в 115 населенных пунктах Курской области.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Курская область Александр Хинштейн пожар беспилотники
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
