Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона
После атаки дрона ВСУ начался пожар в частном доме в хуторе Фонов Рыльского района Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.
«В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
По словам Хинштейна, пожар начался на втором этаже дома. На месте работают оперативные службы. Собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.
4 января дрон атаковал строящийся многоквартирный дом в Курске на проспекте Плевицкой. Беспилотник врезался в один из этажей, пострадавших не было.
В тот же день в результате атаки дрона на энергообъект в поселке Хомутовка без света остались более 11 тыс. человек в 115 населенных пунктах Курской области.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах