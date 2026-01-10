ЕС предоставит Сирии $722 млн на восстановление страны

 Перейти к основному контенту
Евросоюз предоставит Сирии $722 млн на послевоенное восстановление, двустороннюю поддержку и гуманитарную помощь в 2026–2027 годах. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Дамаск, передает Reuters.

«После многих лет разрушений при режиме [свергнутого президента Сирии Башара] Асада потребности Сирии в восстановлении огромны, и я смогла увидеть это своими глазами», — отметила она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС намерен начать переговоры о возобновлении соглашения о сотрудничестве с Сирией и установлении нового политического партнерства, включая переговоры на высоком уровне в первой половине 2026 года.

Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам
Политика
Ахмед&nbsp;аль-Шараа

В мае 2025 года главы внешнеполитических ведомств стран ЕС приняли решение снять экономические санкции против Сирии, мотивировав это желанием помочь сирийскому народу «восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию».

В ноябре США смягчили санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, в результате чего передача большинства товаров гражданского назначения, технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри страны разрешена без лицензии, однако для поставок большинства товаров, подлежащих экспортному контролю, лицензия OFAC по-прежнему требуется.

Ранее США частично сняли санкции с Сирии, включая «Сирийские авиалинии», несколько банков и ведомств, а нового лидера Ахмеда аш-Шараа исключили из списка лиц, связанных с терроризмом. Совет Безопасности ООН одобрил отмену санкций против него по предложению Вашингтона.

Аш-Шараа пришел к власти после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Сам Асад с семьей получил убежище в России.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз Сирия гуманитарная помощь Урсула фон дер Ляйен Башар Асад
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
