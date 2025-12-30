Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам

Крупное восстание в марте 2025 года разрушило отношения между алавитами и новым правительством в Сирии — сирийские силовики убили тысячи восставших. Теперь официальный Дамаск демонстрирует готовность к уступкам

Ахмед аль-Шараа (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Новое правительство Сирии пытается заручиться поддержкой алавитов, чтобы установить контроль над населенными этой религиозной группой населения регионами и продемонстрировать, что новый президент Сирии Ахмед аль-Шараа исполняет обещание управлять страной в интересах всех сирийцев. Об этом сообщает Reuters.

В марте 2025 года противники новых властей, среди которых было подавляющее большинство алавитов, начали крупное вооруженное восстание в Латакии, в ходе подавления которого погибли тысячи людей, большинство из которых — мирные жители. По данным Reuters, около 1,5 тыс. алавитов были убиты, десятки пропали без вести.

Алавиты (от «Али-Алла», что означает обожествляющие Али) — последователи алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама или шиизма. До войны они составляли около 10% населения Сирии. Алавиты считались политически доминирующей группой в 1970–2024 годах, когда у власти были президенты-алавиты Хафез Асад и его сын Башар. После свержения Асада в декабре 2024 года алавитские Латакия и Тартус без сопротивления перешли под контроль вооруженной оппозиции, однако многие алавиты-функционеры были уволены с госслужбы или арестованы новыми властями, фиксировались эпизоды расправ над представителями общины. Это спровоцировало массовые протесты в Латакии, Тартусе и Хомсе.

Восстание разрушило хрупкие отношения между алавитами и новым правительством, в связи с этим власти Сирии пытаются исправить ситуацию. Инициатива по налаживаю отношений включает финансовую помощь, рабочие места и медицинские услуги сотням алавитов. Кроме этого, власти предоставляют амнистию в обмен на обещание больше не воевать и способствовать выходу других участников конфликта из борьбы.

Комитет по общественному перемирию в Сирии объявил амнистию по меньшей мере 50 мужчинам-алавитам, причастным к мартовским беспорядкам, сообщил губернатор Тартуса Ахмед аль-Шами. По его словам, организация освободила сотни солдат, служивших при Асаде и задержанных после его свержения, а также организовала более 90 встреч с родственниками для тысяч других заключенных.

Прошло более девяти месяцев после беспорядков, и комитет сообщает, что отремонтировал менее 10% из примерно 1000 поврежденных домов.

Член комитета по общественному перемирию Хассан Суфан сообщил агентству, что правительство направляет усилия на поддержку алавитов, «с учетом огромных потребностей всего сирийского населения, включая суннитов, пострадавших от действий правительства Асада».

«Мы должны найти баланс, чтобы каждый чувствовал, что к нему относятся справедливо», — сказал он в интервью.

Суфан признал, что общественность возмущена тем, что новые власти сотрудничают с сотрудниками силовых структур свергнутого правителя. «Сирийский народ должен двигаться вперед. Это не значит, что нужно мириться с совершенными тяжкими преступлениями. Те, кто совершил тяжкие преступления, должны понести наказание. Но подавляющее большинство сирийцев невиновны», — отметил Суфан он.

Так, например, Reuters рассказало историю Хайраллаха Диба — алавита, который во время мартовского выступал посредником при возвращении взятых в заложники сотрудников служб безопасности. Он отрицал свою причастность к каким-либо насильственным действиям, его слова подтвердил правительственный чиновник, знакомый с ситуацией. Дибе пришлось несколько недель не появляться на публике из-за угрозы мести после восстания, в результате которого погибли сирийские силовики. Ему пришлось ожидать амнистию.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Временным президентом назначен Ахмед аш-Шараа, который возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), сыгравшую ключевую роль в свержении режима.

Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями. Российский МИД подтверждал, что бывший сирийский лидер находится в России и в безопасности. В Кремле отказались раскрывать подробности о его пребывании в стране.