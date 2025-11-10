 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

США частично сняли санкции с Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
США разрешили экспорт в Сирию большинства товаров гражданского назначения своего производства, а также ПО и технологий. Санкции в отношении Асада были сохранены. Послабления сделаны на фоне визита в США президента аш-Шара
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

США смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии, объявило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина

.«Передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри Сирии разрешена без лицензии», — сказано в документе. Тем не менее, для поставок большинства товаров, подлежащих экспортному контролю, по-прежнему необходима лицензия OFAC.

Для государства также частично приостановлено действие «Акта Цезаря», исключение составляют подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений — 180 дней.

В 2019 году Трамп подписал исполнительный указ, расширяющий возможности для введения санкции против третьих лиц, которые «препятствуют достижению политического решения сирийского конфликта». В июне 2020 года в силу вступил «Акт Цезаря», закрепляющий существующие ограничения против союзников Дамаска и расширяющий их.

Закон позволяет вводить вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку режима Асада. В нем говорится о запрете на «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку», участие в «значительной сделке» с сирийским правительством. Также в нем идет речь об ограничении взаимодействия с иностранными гражданами, которые являются наемниками или участниками вооруженных формирований, «действующих на территории от имени правительства Сирии, Российской Федерации или Ирана». В частности, под санкции могут попасть иностранцы, которые:

  • предоставляют Дамаску товары, услуги, технологии, информацию или другую поддержку, которая способствует развитию нефтегазовой промышленности;
  • предоставляют самолеты или детали к ним, которые будут использоваться в военных целях в Сирии в интересах Дамаска;
  • предоставляют Дамаску услуги в сфере обороны и строительства или инженерных технологий.

Санкции против свергнутого президента страны Башара Асада при этом остаются в силе. То же касается его соратников, «нарушителей прав человека, торговцев каптагоном и других дестабилизирующих региональных субъектов».

Чего ожидать от «исторического» визита сирийского лидера в Белый дом
Политика
Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 14 мая 2025&nbsp;г.

США продолжат переоценку статуса Сирии как «государства-спонсора терроризма», сообщили в OFAC.

Послабления были сделаны на фоне встречи временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры уже завершились, аш-Шараа покинул резиденцию главы государства, пишет Reuters. Это первый в истории визит президента Сирии в Соединенные Штаты, уточняет агентство.

США частично сняли санкции с Сирии
Video

Режим санкций США против Сирии перестал быть всеобъемлющим еще в июне. В мае Вашингтон уже начал поэтапное снятие санкций — тогда из-под действия ограничительных мер были выведены «Сирийские авиалинии» (Syrian Arab Airlines), несколько банков, включая ЦБ, и судоходных компаний, сам аш-Шараа и другие ведомства, чиновники и организации.

Перед поездкой Ахмеда аш-Шараа Вашингтон исключил его из списка лиц, связанных с терроризмом. На прошлой неделе Совет Безопасности ООН одобрил отмену санкций против президента Сирии по предложению США.

Ахмед Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Татьяна Зыкина
Сирия США санкции снятие санкций Ахмед аш-Шараа
Башар Асад
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года

