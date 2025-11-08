Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов

Госдепартамент США официально объявил об исключении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа из списка террористов.

«Сегодня госсекретарь исключает президента Сирии аш-Шараа, который фигурирует под именем Мухаммада аль-Джавлани, из списка особо опасных глобальных террористов», — говорится в сообщении ведомства.

Также санкции снимаются с министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба.

Меры обусловили «признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем 50 лет репрессий при режиме Асада».

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

На этой неделе Совет Безопасности ООН снял санкции с аш-Шараа и Хаттаба.

Вашингтон разработал проект резолюции в преддверии встречи аш-Шараа с американским президентом Дональдом Трампом, которая пройдет 10 ноября в Белом доме. Reuters отмечал, что Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев призывали членов СБ ООН ослабить санкции против Сирии после смены власти в республике.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), свергшая правительство Башара Асада в декабре 2024 года, попала под меры СБ в 2014 году.

Комитет по санкциям Совбеза ООН ранее в этом году уже давал аш-Шараа разрешения на поездки, напоминает Reuters. Сирийский лидер 15 октября приезжал в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.