Падение режима Асада⁠,
0

Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии

Сюжет
Падение режима Асада

Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба, сообщает Reuters.

За соответствующую резолюцию, предложенную США, проголосовали 14 из 15 членов. Китай, один из пяти постоянных членов СБ ООН, воздержался.

Вашингтон разработал проект резолюции в преддверии встречи аш-Шараа с американским президентом Дональдом Трампом, которая пройдет 10 ноября. Reuters отмечал, что Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев призывали членов СБ ООН ослабить санкции против Сирии после смены власти в республике. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), свергшая правительство Башара Асада в декабре 2024 года, попала под меры СБ в 2014 году.

Сами США в мае объявили об отмене своих экономических санкций против страны, действовавших с 2004 года, а позже сняли статус террористической организации с «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом меры в отношении Асада остались в силе.

Комитет по санкциям Совбеза ООН ранее в этом году уже давал аш-Шараа разрешения на поездки, напоминает Reuters. Сирийский лидер был с визитьм в Европе, а 15 октября приезжал в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Ахмед аш-Шараа
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
