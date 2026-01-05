На подлете к Москве сбили третий за день беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранее 5 января он рассказывал о еще двух сбитых дронах.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

По данным Минобороны, в период с 16:00 до 20:00 над Россией перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пять сбили над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву.