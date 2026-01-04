 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву дронов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Расчеты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале в 15:39 мск.

В 16:02 мэр Москвы опубликовал в своем канале новое сообщение — на этот раз об уничтожении двух беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 10:00 до 13:00 4 января дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

В ночь на 4 января Собянин неоднократно сообщал об уничтожении летевших на Москву украинских дронов. Последнее такое сообщение появилось в Telegram-канале мэра в 1:30 мск. Всего за вечер 3 января и первые часы 4 января было уничтожено более 20 летевших на Москву беспилотников.

В двух столичных аэропортах — Жуковском и Внуково — во время атак дронов вводились ограничения на вылет и прием рейсов. Ограничения во Внуково сняли спустя около 2,5 часа после введения, за это время на запасных аэродромах приземлились 11 самолетов, в Жуковском — спустя более 4 часов.

Всего за ночь на 4 января над регионами России, по данным Минобороны, было уничтожено 90 дронов самолетного типа.

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Москва Сергей Собянин дроны атака дронов
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
