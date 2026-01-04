Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву дронов
Расчеты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале в 15:39 мск.
В 16:02 мэр Москвы опубликовал в своем канале новое сообщение — на этот раз об уничтожении двух беспилотников.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 10:00 до 13:00 4 января дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.
В ночь на 4 января Собянин неоднократно сообщал об уничтожении летевших на Москву украинских дронов. Последнее такое сообщение появилось в Telegram-канале мэра в 1:30 мск. Всего за вечер 3 января и первые часы 4 января было уничтожено более 20 летевших на Москву беспилотников.
В двух столичных аэропортах — Жуковском и Внуково — во время атак дронов вводились ограничения на вылет и прием рейсов. Ограничения во Внуково сняли спустя около 2,5 часа после введения, за это время на запасных аэродромах приземлились 11 самолетов, в Жуковском — спустя более 4 часов.
Всего за ночь на 4 января над регионами России, по данным Минобороны, было уничтожено 90 дронов самолетного типа.
