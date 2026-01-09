Военные США показали на видео захват танкера Olina в Карибском море

Video

Оперативная группа «Южное копье» армии США утром 9 января захватила танкер Olina в Карибском море. Южное командование США опубликовало в соцсети Х кадры захвата судна.

По данным ведомства, военные США высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий». Командование отметило, что подобные операции осуществляются с привлечением «всей мощи» десантной группы военно-морских сил США, включая ударные корабли — эсминцы Iwo Jima, San Antonio и Fort Lauderdale.

Ранее о захвате пятого по счету танкера военными США в рамках операций по контролю за экспортом венесуэльской нефти сообщили Reuters и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. Судно захватили у Тринидада и Тобаго.

По данным Reuters, танкер Olina покинул Венесуэлу с полным грузом нефти вскоре после захвата президента Николаса Мадуро американским спецназом и после возвращался к ее берегам также полностью загруженным. В январе 2025 года это судно (тогда под названием Minerva M.) было включено США в санкционный список как часть «теневого флота». Согласно WSJ, танкер попал под санкции из-за транзита российской нефти.

Согласно данным сервиса VesselFinder, в 2025 году Olina ходил под флагом Сан-Томе и Принсипи, сейчас же судно ходит под неизвестным флагом. Кроме США танкер находится под санкциями ЕС и Британии.

Ранее в январе США захватили танкеры M Sophia и Marinera. Последний ходил под российским флагом, который судно поставило после начала преследования со стороны американской береговой охраны. Ранее танкер ходил под панамским флагом и носил название Bella 1 — его США пытались брать на абордаж еще в конце декабря. Кроме того, в декабре 2025 года США захватили еще два танкера — Skipper и Centuries.