Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2026 года
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза смартфонов, планшетов и ноутбуков до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее упрощенные правила ввоза техники действовали до 2025 года. Однако в связи с западными санкциями против России процедуру решили продлить еще на год. В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение позволит избежать дефицита электроники на внутреннем рынке.
Упрощенный порядок касается получения нотификации — специального документа, необходимого для ввоза электроники с криптографическими функциями или шифрованием (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации). Для того чтобы получить разрешение, изготовителю необходимо обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Также нотификацию могут оформить отраслевые ассоциации.
Кроме того, производителей освободили от предоставления сотрудникам таможни специального разрешения на устройства, которые используют для производства техники в России.
