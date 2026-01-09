 Перейти к основному контенту
Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2026 года

Фото: Ming Yeung / Getty Images
Фото: Ming Yeung / Getty Images

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза смартфонов, планшетов и ноутбуков до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее упрощенные правила ввоза техники действовали до 2025 года. Однако в связи с западными санкциями против России процедуру решили продлить еще на год. В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение позволит избежать дефицита электроники на внутреннем рынке.

Правительство упростило правила ввоза в Россию компьютеров и смартфонов
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Упрощенный порядок касается получения нотификации — специального документа, необходимого для ввоза электроники с криптографическими функциями или шифрованием (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации). Для того чтобы получить разрешение, изготовителю необходимо обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Также нотификацию могут оформить отраслевые ассоциации.

Кроме того, производителей освободили от предоставления сотрудникам таможни специального разрешения на устройства, которые используют для производства техники в России.

