 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Минпромторг признал неоправдавшимся свой прогноз по параллельному импорту

Алиханов: прогноз Минпромторга по параллельному импорту потерял актуальность
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Прогноз Минпромторга по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 года больше не является актуальным из-за устойчивого снижения поставок. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, согласно данным Федеральной таможенной службы, объемы импортных товаров значительно сократились. Так, в период с января по ноябрь 2025 года объем параллельно импорта составил $20,9 млрд, что почти вдвое ниже прошлогодних показателей — $37,9 млрд.

В декабре в Минпромторге сообщили, что в 2025 году ежемесячные объемы снизились до $2 млрд, в то время, как на старте действия механизма они составляли около $4 млрд. В ведомстве объяснили, что это связано с адаптацией российской экономики к санкциям, ростом отечественного производства и увеличением поставок из дружественных стран.

Ранее Welt писал о том, что 24 февраля ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против России. Он будет включать ограничения в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля обхода существующих санкций.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Минпромторг параллельный импорт сокращение санкции
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
Материалы по теме
Аналитики предсказали антирекорд по импорту Индией нефти из России
Политика
Украина продлила запрет на импорт российских товаров
Политика
Россия впервые импортировала сыр из Китая
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Малкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после травмы Спорт, 11:46
Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 11:43
Украина решила созвать Совбез ООН после удара «Орешником» Политика, 11:40
Опыт Google, Amazon и IBM: как крупные корпорации используют GenAIПодписка на РБК, 11:40
Нам это не нужно. Можно ли заставить сотрудников пройти обучение Образование, 11:33
Конгрессвумен Луна обратится к Ватикану из-за притеснения УПЦ на Украине Политика, 11:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Синоптики подвели промежуточные итоги «снежного нашествия» на Москву Общество, 11:20
За чем следить спортивным болельщикам в 2026 году Спорт, 11:09
«Эквивалент нагрянувшей свекрови»: почему марафоны желаний порой работаютПодписка на РБК, 11:08
80% обработки в минусе: чем закончился 2025 год для промышленностиПодписка на РБК, 11:08
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05
Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2026 года Бизнес, 11:04
Кросби обошел Гретцки по числу передач за один клуб НХЛ Спорт, 11:02