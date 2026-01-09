Минпромторг признал неоправдавшимся свой прогноз по параллельному импорту
Прогноз Минпромторга по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 года больше не является актуальным из-за устойчивого снижения поставок. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью ТАСС.
По словам главы ведомства, согласно данным Федеральной таможенной службы, объемы импортных товаров значительно сократились. Так, в период с января по ноябрь 2025 года объем параллельно импорта составил $20,9 млрд, что почти вдвое ниже прошлогодних показателей — $37,9 млрд.
В декабре в Минпромторге сообщили, что в 2025 году ежемесячные объемы снизились до $2 млрд, в то время, как на старте действия механизма они составляли около $4 млрд. В ведомстве объяснили, что это связано с адаптацией российской экономики к санкциям, ростом отечественного производства и увеличением поставок из дружественных стран.
Ранее Welt писал о том, что 24 февраля ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против России. Он будет включать ограничения в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля обхода существующих санкций.
Россия считает санкции западных стран незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».
