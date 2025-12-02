 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Samsung представила складывающийся втрое смартфон

Samsung представила свой первый складывающийся втрое смартфон
Компания Samsung представила первый собственный серийный трехсекционный смартфон. В полностью раскрытом виде диагональ экрана телефона составит 10 дюймов. В магазинах Южной Кореи новинка появится 12 декабря

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о выпуске своего первого складывающегося втрое смартфона Galaxy Z TriFold. Согласно релизу на сайте производителя, новинка поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря, а затем появится в магазинах и в других странах, включая Китай, Тайвань, Сингапур, ОАЭ и США. Цена модели — 3,59 млн вон (около $2 440).

Ключевой особенностью Galaxy Z TriFold станет G-образная конструкция и двойные титановые шарниры. В полностью раскрытом виде диагональ экрана телефона составит 10 дюймов, что сопоставимо по функциональности с планшетом. Масса устройства — 309 г. Цвет один — черный.

Когда смартфон сложен, экран помещается внутрь изделия, что защищает дисплей от внешних ударов и царапин. В компании отметили, что складной механизм был тщательно спроектирован для легкого открывания и закрывания. В случае если пользователь неправильно сложит гаджет, на экране появится автоматическое уведомление, а телефон начнет вибрировать.

Каким будет тройной смартфон Samsung Z TriFold. Характеристики и цены
Life
Предполагаемый дизайн Samsung Galaxy Z TriFold

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5600 мА·ч, что является рекордным показателем для складных смартфонов Samsung. Он размещен в каждой из трех панелей устройства, что позволяет обеспечить сбалансированную подачу энергии и гарантировать стабильную работу в течение всего дня. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Программное обеспечение реализовано через OneUI 8 на базе Android 16. Смартфон работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной флеш-памяти. Задняя тройная камера состоит из основного датчика на 200 Мп, 10-мегапиксельного модуля с трехкратным зумом и 12-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. Фронтальных камер две — обе на 10 Мп.

Милена Костерева
Samsung смартфоны гаджеты
