Рост цен и ИИ: что ждет рынок потребительской электроники в 2026 году

Электроника в 2026 году подорожает: это будет происходить из-за внедрения ИИ, дефицита оперативной памяти и увеличения российских налогов. Какие тренды для компаний и потребителей станут ключевыми

Фото: Александр Артёменков / ТАСС

Опрошенные РБК эксперты спрогнозировали рост цен на электронику в 2026 году:

по прогнозу ведущего аналитика Mobile Research Grouр Эльдара Муртазина, в 2026 году цены на электронику вырастут на 25%;

исполнительный директор дистрибьюторской компании diHouse Андрей Тарасов ожидает 30-процентного роста розничных цен на компьютеры и ноутбуки и 12-процентного — на смартфоны;

представитель «Марвел-Дистрибуции» ожидает 30-процентного роста цен на смартфоны, а директор департамента закупок Merlion и «Ситилинка» Павел Курдюков — 20–30-процентного на ноутбуки.

Как подчеркнул Муртазин, тренд на увеличение стоимости электроники — общемировой, но в России на него накладываются маркировка, вводимая для электроники, рост НДС и борьба с серым рынком, а также технологический сбор — новый неналоговый платеж, который вводится с 1 сентября 2026 года для отечественных импортеров и производителей электронной продукции: сначала для готовой техники (ноутбуки, смартфоны), затем для электронных компонентов и модулей; максимальная величина сбора — 5 тыс. руб. за единицу продукции или компонента, но точные ставки должно установить правительство.

Как продается электроника

В 2025-м рынок пережил крупнейшее падение спроса на электронику за последние 30 лет, рассказывали РБК гендиректор одного из крупнейших в стране дистрибьюторов электроники и бытовой техники Merlion (также владеет сетью магазинов «Ситилинк») Олег Фоменко и глава DNS Group Дмитрий Алексеев. Улучшения ситуации в 2026 году участники отрасли не ожидают. Например, Андрей Тарасов прогнозирует снижение продаж в категории ноутбуков минимум на 10% по сравнению с 2025 годом. Продажи смартфонов в 2026 году достигнут 21–25 млн штук и будут примерно соответствовать объему продаж предыдущего года.

По прогнозу Павла Курдюкова, спрос на ноутбуки и компьютеры в 2026 году упадет на 10–15% относительно 2025-го. В сегменте телевизоров компания ожидает сохранения уровня текущего года в деньгах и падения рынка в штуках на 10% — средняя цена будет расти из-за смещения спроса на телевизоры с диагональю 65 и более дюймов. Представитель «Марвел-Дистрибуции» ожидает по итогам 2025 года на рынке телевизоров результат, близкий к показателям 2024-го, либо снижение не более чем на 2–5% в денежном выражении. В натуральном выражении продажи будут ниже из‑за роста средней цены, связанного с переходом на более технологичные модели (QLED, mini LED, OLED). В 2026 году этот сегмент, по прогнозу представителя «Марвел-Дистрибуции», немного упадет. В крупной бытовой технике возможен рост рынка в денежном выражении на 8–10% при условии активизации кредитования и рассрочки, при этом количественные показатели останутся на уровне 2025 года, полагает он. В малой бытовой технике продолжается расширение ассортимента за счет нишевых и однофункциональных устройств, когда под каждый бытовой процесс появляется отдельный гаджет; цены будут зависеть от курса валют и комиссий маркетплейсов, через которые реализуется до 70% подобных товаров, отметил он.

По оценке Муртазина, в 2025 году рынок потребительской электроники упал на 20% в штуках и 8% в деньгах. Он ожидает, что в 2026-м снижение продолжится. «Это связано напрямую с покупательной способностью. Количество свободных денег у населения на руках остается ограниченным. И возрастающие затраты на продуктовую корзину, ЖКХ, логистику, транспорт, топливо, здоровье — все это сокращает траты на дополнительные товары, в том числе электронику. И цены при этом будут расти», — считает аналитик. При этом россияне теперь сознательно выбирают устройства с более длительным сроком эксплуатации, обращает внимание Муртазин. Если раньше он составлял пять с половиной лет, то сейчас — 6,5–7 лет. Продажи флагманских премиальных устройств падают в первую очередь за счет iPhone. «Это не вопрос цены и ограничений, а вопрос того, что люди экономят деньги и начинают выбирать модели среднего сегмента. Если смотреть на iPhone, выбирают не модели Pro, а базовые», — говорит Муртазин.

В «М.Видео-Эльдорадо» согласны, что средний срок замены устройств увеличивается, но, по оценке компании, он приближается к 3,5 годам, а обновление все чаще происходит при наличии заметных технологических преимуществ у новых устройств. По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», с середины прошлого года россияне стали чаще откладывать крупные покупки и размещать свободные средства на депозитах в расчете на получение повышенного процентного дохода. При этом торговая сеть ожидает постепенной стабилизации и дальнейшего роста рынка в течение 2026 года из-за наличия отложенного спроса у потребителей, а также поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ. Кроме снижения ставок по кредитам поддержать восстановление сможет сокращение депозитов и появление новых технологических драйверов, например запуск свежих поколений устройств. И хотя рынок вряд ли покажет резкий рост в количественном выражении, структура спроса продолжит смещаться в сторону более функциональных и «долгосрочных» устройств, ориентированных на более продолжительный цикл использования, полагает представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Последние годы росли продажи техники через маркетплейсы вместо физической розницы, власти активно боролись с серым импортом, напомнил Тихон Смыков, президент и управляющий партнер Inventive Retail Group (развивает сети магазинов restore, а также Samsung Galaxystore). В новом году к этому прибавятся увеличение НДС, снижение порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН) и увеличение комиссий на маркетплейсах, а также появится технологический сбор. 2026 год будет очень непростым для рынка потребительской электроники, перспектив роста спроса относительно прошедшего года практически нет, считает Смыков.

Спрос на смартфоны продолжит снижаться, соглашается представитель «Марвел-Дистрибуции». При этом объем продаж вряд ли опустится ниже 22 млн устройств в год против 26–27 млн по итогам 2025-го. Ассортимент может сократиться, если производители сосредоточатся на ключевых моделях. На рынке ноутбуков он прогнозирует плавное замедление спроса: парк устройств активно обновлялся в 2022–2023 годах, но в то же время рост требований к производительности, в том числе из‑за ИИ, может подтолкнуть цены вверх и сформировать отложенный спрос.

В 2026 году факторы, влияющие на спрос и ценообразование, вряд ли изменятся, полагает вице-президент дистрибьютора OCS Ольга Доровская. Она отметила, что сейчас трудно дать прогноз по рынку, но при оптимальном сценарии компания ожидает небольшого роста рынка в денежном и натуральном выражении.

Что происходит с модулями памяти

Среди факторов для повышения цен на электронику эксперты, помимо увеличения НДС, введения технологического сбора и маркировки «Честный знак», также назвали дефицит модулей памяти. С октября-ноября 2025 года на мировом рынке растут цены на оперативную память для компьютеров и серверов, высокопроизводительную память для технологии искусственного интеллекта (ИИ) и графических систем, а также флеш-память для накопителей и устройств хранения данных, и эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, указал представитель «М.Видео-Эльдорадо». «Основной драйвер — резкий рост потребностей дата-центров и разработчиков ИИ-моделей. ИИ-инфраструктура потребляет значительно больше памяти, чем традиционные вычислительные системы, что приводит к дефициту и устойчивому росту контрактных цен. Параллельно ведущие производители — Samsung, SK Hynix и Micron — переориентируют мощности на более производительные стандарты», — отметил он. Как пояснил Андрей Тарасов, стремительное развитие ИИ-технологий, расширение количества ИИ-агентов и областей их применения ведет к взрывному росту спроса на память. «Мировые корпорации, развивающие ИИ, забронировали производство всех производителей памяти на год вперед. При этом стандартные потребители памяти в виде производителей различной электроники не снижают свои запросы. Производство памяти — сложный технологический процесс: производители не могут одномоментно нарастить свои мощности и удовлетворить резко возросший спрос. В результате мы наблюдаем резкий рост цен на память, что, естественно, ведет и к росту конечных цен на всю потребительскую электронику», — объясняет он.

На розничном рынке этот процесс проявляется ступенчато: в продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактам, поэтому динамика цен различается у разных брендов и поставщиков, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». Влияние этого фактора, по мнению представителя сети, сильнее всего затронет флагманские смартфоны, игровые и профессиональные ноутбуки, видеокарты и высокопроизводительные SSD (твердотельные накопители, альтернатива жестким дискам). В массовом сегменте эффект будет более сглаженным, но фактор памяти станет одним из ключевых ценовых рисков 2026 года, указал он. Как только старые партии комплектующих на складах будут распроданы, стоимость компьютеров и серверов вырастет, согласна Ольга Доровская. «Вероятно, сильнее всего пострадает потребительский сегмент, в особенности ниша дешевых устройств. Все крупные чипмейкеры сейчас сфокусировались на производстве оборудования, покрывающего сверхпотребности для работы с ИИ. Это, в свою очередь, может привести к дефициту «маломощных» компонентов, которые используют в производстве недорогой потребительской техники», — полагает она.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке памяти сохранится как минимум до середины 2026 года, считает представитель «Марвел-Дистрибуции». По его прогнозу, цены на оперативную память в первых двух кварталах года продолжат держаться на текущем уровне с небольшим повышением, но поскольку доля памяти в стоимости конечных устройств составляет около 10–20%, то резкого скачка цен не произойдет. «Вероятнее всего, техника подорожает в среднем на 10–20%», — рассуждает он, оговариваясь, что для ноутбуков и компьютеров с большим объемом памяти рост будет выше — 30–40%. При этом крупные производители уровня Apple, Samsung или Xiaomi, имеющие долгосрочные контракты на компоненты, отреагируют на изменения цен позже более «мелких» конкурентов.

Покажут ли производители инновации

Представитель «Марвел-Дистрибуции» называет ИИ единственным системным трендом 2026 года. ИИ уже глубоко встраивается в различные устройства, операционные системы, интерфейсы, что меняет способы взаимодействия с пользователем. По его словам, в смартфонах это уже происходит и дальше этот подход все шире будет распространяться на другие категории электроники. «Параллельно развивается идея умных сценариев, когда от простого голосового управления устройствами будет происходить переход к автоматизации бытовых процессов, созданию единой экосистемы на основе ИИ. Например, пользователь сможет сказать своей умной колонке: «Посоветуй мне хороший рецепт плова», и она предложит ему варианты на выбор, затем через подключенную мультиварку будет давать алгоритм готовки, подсказывая, какой включить режим, когда закинуть рис, добавить специи, положить мясо; отмерит время готовки. Такие сценарии не нужно будет самостоятельно настраивать через приложения, как сейчас, это все сделает ИИ», — рассуждает он.

Другие эксперты более скептично настроены. Считается, что внедрение ИИ в устройства — это следующий технологический прорыв, который может подвигнуть пользователей обновлять устройства, указал Андрей Тарасов, но когда в точности это случится и насколько такой процесс станет «прорывом», пока неизвестно, рассуждает он. Муртазин не ожидает прорывных инноваций со стороны крупных вендоров. ИИ, по его словам, будет внедряться в виде новых функций смартфонов и отдельных узкоспециализированных устройств вроде умных диктофонов, помогающих структурировать записанное и после напоминающих нужные фрагменты записи.

В сегменте бытовой техники громких премьер, которые могли бы стимулировать продажи, не предвидится, прогнозирует вице-президент OCS. «Поэтому мы ожидаем сохранения текущих потребительских паттернов: в направлении ТВ-устройств повышенным спросом по-прежнему будут пользоваться модели телевизоров с большими экранами и проекторы. Мелкую бытовую технику продолжат заменять по мере физического износа. Среди крупной бытовой техники наибольший спрос будет у устройств, улучшающих быт, например у сушильных автоматов и сушильных шкафов, а также у приборов, которые встраиваются в систему умного дома», — перечисляет Доровская.