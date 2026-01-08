Самолет Дубай — Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Самолет успешно вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании Utair уточнили, что полет был прерван по техническим причинам, их характер не уточняется

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву (UT 716), сел в аэропорту вылета, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В авиакомпании уточнили, что полет был прерван по техническим причинам. Подробности не приводятся.

Для посадки лайнеру необходимо было выработать топливо. Борт благополучно сел, пассажиры и экипаж не пострадали.

Как писал телеграм-канал Baza, ранее самолет Boeing, вылетевший из аэропорта Аль-Мактума, должен был приземлиться в 21:15 во Внуково, но подал сигнал бедствия. Внештатная ситуация возникла сразу после взлета. В авиакомпании о сигнале бедствия не сообщили.

По данным онлайн-табло Внуково, прибытие Boeing 767 из Дубая в российскую столицу ожидается 9 января в 00:24 мск — с задержкой в 3 часа 9 минут.