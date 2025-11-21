 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты технически готовы к возобновлению работы, однако решение о запуске рейсов принимает Минобороны, заявил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он отметил, что возглавляемое им агентство постоянно взаимодействует с Минобороны, которое оценивает все факторы. Только после положительного заключения Росавиация «начинает формальный процесс» открытия аэропорта для регулярных гражданских рейсов. Ядров отметил, что приоритет — обеспечение безопасности полетов.

Минтранс не подтвердил скорое открытие аэропорта в Ростове-на-Дону
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Ранее, 18 ноября, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что в России идет подготовка к открытию аэропортов, закрытых с 2022 года. Он отметил, что при принятии соответствующих решений органами, отвечающими за безопасность, ведомство сможет оперативно восстановить работу аэропортов.

В настоящий момент из 11 остановленных аэропортов Южной и Центральной России восемь остаются закрытыми: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.

За последние полтора года работу возобновили три аэропорта: Элиста в мае 2024 года, Геленджик в июле 2025 года и Краснодар в сентябре 2025 года.


