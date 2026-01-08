Макрон поблагодарил дипломатов за освобождение в России Винатье

Лоран Винатье (Фото: ФСБ России)

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил французских дипломатов за усилия по освобождению французского гражданина Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), который был осужден в России.

«Наш соотечественник Лоран Винатье вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких», — написал французский лидер.

8 января Винатье был обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина. Российский президент Владимир Путин до этого подписал указ о помиловании француза.

В июне 2024 года Винатье задержали в Москве. На тот момент он работал консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Французу предъявили обвинение в неисполнении обязанностей иноагента и сборе данных о военной деятельности России. В октябре того же года Винатье приговорили к трем годам колонии. В минувшем августе он стал фигурантом дела о шпионаже.