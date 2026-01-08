Москва и Париж обменяли француза Винатье на баскетболиста Касаткина

Даниил Касаткин 21 июня был задержан в парижском аэропорту по запросу США, которые подозревали его в киберпреступлениях, включая сговор с целью совершения компьютерного мошенничества

Даниил Касаткин (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в России французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом иноагентом), сообщает ФСБ.

«Суд Франции одобрил решение об экстрадиции Касаткина в США, но премьер-министр его не подписал. Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — рассказал «РИА Новости» ранее адвокат Касаткина Фредерик Бело.

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в причастности к хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах.



29 октября Парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном мошенничестве. Сам Касаткин все обвинения в свой адрес отрицает.

Касаткин играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).

Винатье осенью 2024 года был осужден на три года — за сбор данных о военной деятельности России и уклонение от обязанностей иноагента. В августе этого года француз также стал фигурантом расследования о шпионаже.

На прямой линии с президентом Владимиром Путиным 19 декабря журналист французского канала TF1 Жером Гарро сообщил, что его коллега — Винатье — уже отбывает срок в России, а теперь решается вопрос по новому обвинению. В ответ Путин сказал, что не слышал о нем, но обещал разобраться, если позволит закон. Через несколько дней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контактах России и Франции по делу Винатье.