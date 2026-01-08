Путин помиловал осужденного француза Винатье перед обменом на Касаткина
Президент России Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (признан Минюстом иноагентом), осужденного за сбор информации о военной деятельности России, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«Помилован указом президента Российской Федерации», — отметила в пресс-службе ведомства.
Спецслужба сообщила, что французский гражданин был обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого подозревали в причастности к хакерской сети.
В октябре 2024 года суд приговорил Винатье к трем годам колонии по обвинению в сборе данных о военной деятельности России и уклонении от обязанностей иноагента. По версии ФСБ, во время визита в Москву француз связывался с политологами, военными экспертами, госслужащими и собирал сведения военного характера. Полученную информацию он мог передавать иностранным спецслужбам.
Материал дополняется
