Общество⁠,
0

В подмосковном Монино произошел пожар

В подмосковном Монино произошел пожар в магазине

В подмосковном Монино произошел пожар
Video

Сотрудники МЧС тушат пожар в магазине в поселке Монино в Подмосковье. Огонь охватил площадь в 400 кв. м., сообщили РБК в пресс-службе МЧС Московской области.

Сообщение о пожаре в магазине сети Fix Price поступило дежурным утром четверга, 8 января. Задымление произошло на втором этаже здания, расположенного на улице Комсомольская. На кадрах виден высокий столб дыма и открытый огонь на крыше строения.

В МЧС уточнили, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 кв. м. В настоящее время спасатели ликвидируют открытое горение. Пострадавших нет.

Ранее в торговом центре «Рио» на юге Москвы произошла «вспышка». По информации МЧС, причиной инцидента стали «жировые отложения» в вентиляции. Посетители и персонал самостоятельно покинули здание.

Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Анастасия Карева
пожар магазин Подмосковье Монино МЧС
