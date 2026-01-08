В подмосковном Монино произошел пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар в магазине в поселке Монино в Подмосковье. Огонь охватил площадь в 400 кв. м., сообщили РБК в пресс-службе МЧС Московской области.
Сообщение о пожаре в магазине сети Fix Price поступило дежурным утром четверга, 8 января. Задымление произошло на втором этаже здания, расположенного на улице Комсомольская. На кадрах виден высокий столб дыма и открытый огонь на крыше строения.
В МЧС уточнили, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 кв. м. В настоящее время спасатели ликвидируют открытое горение. Пострадавших нет.
Ранее в торговом центре «Рио» на юге Москвы произошла «вспышка». По информации МЧС, причиной инцидента стали «жировые отложения» в вентиляции. Посетители и персонал самостоятельно покинули здание.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах