МЧС сообщило о «вспышке» в ТЦ на юге Москвы

В ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции, сообщили РБК в МЧС. Были эвакуированы 950 человек, пишет ТАСС.

В торговом центре на юге Москвы произошла «вспышка», посетители и персонал самостоятельно покинули здание, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожарные приехали на вызов в торговый центр, находящийся на ул. Большая Черемушкинская, д. 1, говорится в сообщении. По упомянутому выше адресу находится ТРЦ «РИО» Севастопольский. «По итогам проверки прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции», — сообщили в министерстве.

МЧС также уточнило, что сотрудники и посетители ТЦ сами ушли из здания, в результате инцидента никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что вспышка произошла на фудкорте в ТРЦ «Рио», ее быстро ликвидировали, были эвакуированы 950 человек.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник пишет, что произошло возгорание, огонь затух самостоятельно.

В августе 2024 года в том же ТЦ произошел пожар. Тогда горела обшивка здания с 1-го по 4-й этаж, пожару был присвоен второй номер сложности из пяти, никто не пострадал. Зюзинская межрайонная прокуратура тогда взяла под контроль установление обстоятельств пожара.