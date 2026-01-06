В Костромской области после атаки дронов произошел пожар в воинской части

За пять часов над Костромской областью сбили пять беспилотников, после падения обломков на территории одной из воинских частей произошел пожар. Возгорание оперативно потушили, рассказал губернатор Ситников

Фото: sk_sitnikov / Telegram

В Костромской области в результате падения обломков сбитых беспилотников произошел пожар на территории одной из воинских частей, также было повреждено остекление в нескольких зданиях, рассказал губернатор Сергей Ситников.

«Сегодня над территорией Нейского района силами Минобороны ликвидированы несколько вражеских беспилотников. При падении обломков в одной из воинских частей возникло возгорание. В настоящее время оно потушено», — говорится в телеграм-канале главы региона.

По итогам оперативного совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий атаки, Ситников заявил, что на территории, где были сбиты дроны, продолжают работать оперативные службы. «Допуск жителей в целях безопасности в эту зону ограничен. Сотрудники УВМД проводят патрулирование, охрана правопорядка и сохранность имущества жителей обеспечены», — добавил он.

Администрации муниципалитета, где были повреждены дома, губернатор поручил провести подворовые обходы. Пожарно-спасательной службе поставлена задача помочь оперативно утеплить оконные проемы в нейской больнице, где также были повреждены стекла. «Работы проведены незамедлительно. Больные изменения температуры не почувствовали. Глава региона осмотрел контур здания — помещение больницы не пострадало», — сообщила пресс-служба губернатора.

Для жителей южной части города Нея на время работы оперативных служб организовали пункт временного размещения, способный вместить до 1,2 тыс. человек. Сначала Ситников сообщил, что в ПВР находятся более 30 человек. Позднее он уточнил, что в пункте остаются десять человек.

Согласно сводке Минобороны, ночью над Костромской областью средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. Еще пять дронов были уничтожены в период с 8:00 до 13:00 мск. Всего над Россией ночью были перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотников самолетного типа.