Военная операция на Украине⁠,
0

В Костромской области после атаки дронов произошел пожар в воинской части

Сюжет
Военная операция на Украине
За пять часов над Костромской областью сбили пять беспилотников, после падения обломков на территории одной из воинских частей произошел пожар. Возгорание оперативно потушили, рассказал губернатор Ситников
Фото: sk_sitnikov / Telegram
Фото: sk_sitnikov / Telegram

В Костромской области в результате падения обломков сбитых беспилотников произошел пожар на территории одной из воинских частей, также было повреждено остекление в нескольких зданиях, рассказал губернатор Сергей Ситников.

«Сегодня над территорией Нейского района силами Минобороны ликвидированы несколько вражеских беспилотников. При падении обломков в одной из воинских частей возникло возгорание. В настоящее время оно потушено», — говорится в телеграм-канале главы региона.

По итогам оперативного совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий атаки, Ситников заявил, что на территории, где были сбиты дроны, продолжают работать оперативные службы. «Допуск жителей в целях безопасности в эту зону ограничен. Сотрудники УВМД проводят патрулирование, охрана правопорядка и сохранность имущества жителей обеспечены», — добавил он.

Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек
Политика

Администрации муниципалитета, где были повреждены дома, губернатор поручил провести подворовые обходы. Пожарно-спасательной службе поставлена задача помочь оперативно утеплить оконные проемы в нейской больнице, где также были повреждены стекла. «Работы проведены незамедлительно. Больные изменения температуры не почувствовали. Глава региона осмотрел контур здания — помещение больницы не пострадало», — сообщила пресс-служба губернатора.

Для жителей южной части города Нея на время работы оперативных служб организовали пункт временного размещения, способный вместить до 1,2 тыс. человек. Сначала Ситников сообщил, что в ПВР находятся более 30 человек. Позднее он уточнил, что в пункте остаются десять человек.

Согласно сводке Минобороны, ночью над Костромской областью средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. Еще пять дронов были уничтожены в период с 8:00 до 13:00 мск. Всего над Россией ночью были перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотников самолетного типа.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Костромская область беспилотники воинская часть пожар
