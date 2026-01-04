Где в России из-за снегопада и метелей перекрыли движение на дорогах

На ряд российских регионов обрушилась непогода. Какие ограничения введены в связи с ней — в материале РБК

Плохая погода — сильный ветер, метели, бураны, — привели к тому, что в ряде регионов России оказалось ограничено или даже полностью закрыто движение на наиболее опасных в условиях ограниченной видимости участках междугородних автомобильных трасс.

По данным на 18:00 мск такие ограничения введены в следующих регионах:

Башкирия

для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» (от границы с Татарстаном до города Дюртюли) и Р-240 Уфа — Оренбург (от Уфы до Дюртюли и от Жуково до Подымалово) Ориентировочное время окончания ограничения движения — 9:00 (время местное) 5 января.

для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения Бирск — Тастуба — Сатка. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 22:00 4 января;

для всех видов транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Красный Холм — Нефтекамск. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 21:00 4 января;

для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Уфа — Бирск — Янаул, на участках автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Дюртюли — Бураево. Ориентировочное время окончания ограничения движения — 21:00 4 января;

МЧС прогнозирует, что 5 января на дорогах Башкирии снова будет метель и продолжат образовываться снежные заносы. «Сохраняется высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, а также затруднением движения автотранспорта, ограничением пропускной способности на автодорогах федерального, регионального, местного значения», — говорится в сообщении МЧС.

Марий Эл

для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, по автомобильной дороге общего пользования федерального значения на участке А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279

Согласно прогнозу МЧС, 5 января на всей территории республики на фоне метеорологических условий (ухудшение видимости при осадках в виде снега; метель, местами снежные заносы, накат, гололедица) и неудовлетворительного состояния дорожного полотна сохранится вероятность возникновения ДТП с пострадавшими (погибшими), в том числе крупных.

Татарстан

для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на участках федеральных автомобильных дорог Р-239 с 10 км 249 км (протяженность — ‎239,910 км), Р-241 с 0 км по 136 км (протяженность — 136,969 км), А-151 с 122 км по ‎136 км (протяженность — 13,905 км).

для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования ‎федерального значения М-5 «Урал» с 1194 км (гр. с Самарской областью) по 1364 км (н.п. Старые Богады);

По данным МЧС, ночью и утром 5 января 2026 на территории Татарстана местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы.

Оренбургская область

для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1194 км (граница с Самарской областью) по 1251 км. Ориентировочное время окончания прекращения движения — 9:00 5 января;

для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 с 447 км (н.п. Абдулино) по 572 км (н.п. Шарлык). Ориентировочное время окончания прекращения движения - 22:00 4 января;

для всех типов транспортных средств на 4 участках автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. Ориентировочное время окончания прекращения движения - 22:00 4 января;

для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» от 146 км (н.п. Староалександровка) до 405 км (н.п. Холодные Ключи) в Оренбургской области. Ориентировочное время окончания ограничения движения - 22:00 4 января

Согласно прогнозу МЧС, до конца суток 4 января с сохранением ночью и днем 5 января местами по Оренбургской области ожидается сильная метель, сильный снег, очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, на дорогах снежные заносы. Снежные заносы на дорогах, образованные в результате снегопадов и метелей, могут серьезно затруднить движение автотранспорта.

Пензенская область

для всех транспортных средств на участке 93 км — 115 км дороги Р-207 Пенза — Балашов — Михайловка — автомобильная дорога Р — 260.

Согласно прогнозу МЧС, 5 января прогнозируется желтый уровень погодной опасности: ночью местами по Пензенской области ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 м/с.

Самарская область

для всех видов транспортных средств — с 1111 км по 1144 км трассы М-5 «Урал»;

для большегрузных и маршрутных транспортных средств с 861 км по 1194 км трассы М-5 «Урал»;

для всех видов транспортных средств с 98 км по 129 км трассы М-5 «Урал»;

для всех видов транспортных средств с 115 км по 153 км трассы Р-229;

для большегрузных и маршрутных транспортных средств с 294 км по 328 км трассы М-5 «Урал»

По данным МЧС, 5 января в Самарской области сохранится усиление юго-западного ветра, 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, вводились и вновь снимались ограничения на движение транспорта и на других дорогах — в Оренбургской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, Северной Осетии, Забайкальском крае и так далее.