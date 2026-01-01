 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о снегопадах в новогодние праздники

Жителей Москвы 1 января ждет зимняя погода с легкими снежными осадками, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура днем опустится до −6 °C, влажность составит 87%. Северный ветер ожидается умеренной силы со скоростью около 2,5 м/с, атмосферное давление останется на уровне 729 мм рт. ст., что типично для данного времени года.

До конца недели москвичи могут ожидать стабильную зимнюю погоду. Дневные температуры будут колебаться в пределах от −5 °C до −3 °C, ночи же окажутся немного холоднее — в районе −8 °C. Снегопады сохранятся, но их интенсивность будет варьироваться от легких до умеренных. Атмосферное давление останется в диапазоне 725–730 мм рт. ст., что обещает относительно устойчивую атмосферную обстановку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
прогноз погоды Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп отозвал Нацгвардию из трех городов США Политика, 09:49
При взрыве в баре на курорте в Швейцарии погибли несколько человек Общество, 09:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:24
Москвичей предупредили о снегопадах в новогодние праздники Общество, 09:09
НДС повысили до 22%. Как менялась ставка налога в России Экономика, 09:03
Новый мэр Нью-Йорка принес присягу впервые на Коране Политика, 09:03
Куда вложить ₽100 тыс. в 2026 году: 4 перспективных варианта Инвестиции, 09:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Культурная афиша января: Бенуа, Повзнер, Цыганов, обэриуты и декабристы Стиль, 09:00
При ударе по кафе и гостинице на берегу Черного моря погибли 24 человека Политика, 08:31
ФСБ получила право открывать свои следственные изоляторы Политика, 08:00
Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов Политика, 07:37
На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар Политика, 07:31
В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог Экономика, 07:00
WSJ узнала об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина от ЦРУ Политика, 06:57