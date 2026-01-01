Москвичей предупредили о снегопадах в новогодние праздники

Жителей Москвы 1 января ждет зимняя погода с легкими снежными осадками, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура днем опустится до −6 °C, влажность составит 87%. Северный ветер ожидается умеренной силы со скоростью около 2,5 м/с, атмосферное давление останется на уровне 729 мм рт. ст., что типично для данного времени года.

До конца недели москвичи могут ожидать стабильную зимнюю погоду. Дневные температуры будут колебаться в пределах от −5 °C до −3 °C, ночи же окажутся немного холоднее — в районе −8 °C. Снегопады сохранятся, но их интенсивность будет варьироваться от легких до умеренных. Атмосферное давление останется в диапазоне 725–730 мм рт. ст., что обещает относительно устойчивую атмосферную обстановку.